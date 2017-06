ATTENTION : Un agresseur muni d’un poignard, caché dans les fleurs, sème la peur vers la Cité Belle Vue (Hann Maristes) sur l’autoroute

Tapie dans l’ombre là où on cultive les fleurs sur l’autoroute vers la cité Belle Vue (Mariste) quand on vient du rond-point Yarakh pour aller vers la Patte d’oie sur l’autoroute, un agresseur, avec un gros poignard, est en train de semer le désordre et la terreur en attaquant toute personne qui passe sur ce tronçon sur la passerelle, là où on cultive et vend les fleurs à côté de la Cité Belle Vue. ATTENTION…



Leral.net a discuté sur les lieux avec une personne âgée d’environ la trentaine qui s’est vu menacer par le malfrat avec un grand couteau. Il sera contraint de lui laisser son portable. « Il m’a pris mon portable, car il avait un couteau. Quand, je suis revenu sur les lieux, il s’est camouflé dans les fleurs. C’est un lâche, s’il a le courage de sortir, je lui fais la peau. ».



Une autre personne qui a eu le malheur de passer vers 20 heures-21 heures sur cette passerelle mal éclairée, a aussi été pris à partie et a vu ses deux sacs contenant des aliments et des tissus pour la Korité, être pris sous la menace du même poignard. Ensuite, le malfrat est retourné se tapir dans les fleurs comme un félin attendant d’autres proies.



Leral.net lance donc l’alerte à toutes les personnes qui ont l’habitude de prendre cette passerelle vers la Cité Belle vue pour aller vers Maristes ou la Patte d’Oie. Ils doivent faire attention à cette personne enragée d’environ 1m79, portant un tee-shirt rouge et une casquette, prêt à blesser et à tuer en cas de résistance.



Les forces de sécurité sénégalaises connues pour leur professionnalisme ne manqueront certainement pas d'attraper cet agresseur et le mettre au gnouf pour très longtemps. Mais en attendant, à bon entendeur….



Massène DIOP Leral.net