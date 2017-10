ATTENTION aux agresseurs sur l'autoroute à péage avec des pierres : EIFFAGE et l'Etat interpellés

"Ce matin alors que je roulais tranquillement sur l'axe Patte d'oie-Pikine, j'ai été soudainement surpris par une pierre lancée avec une force herculienne qui a fini par casser mon pare-brise. Le lanceur était certainement caché. Au même moment je vois sur mon rétroviseur un scooter avec deux gars à bord. Malheureusement pour eux, je ne me suis pas arrêté et j'ai gardé ma vitesse jusqu'à la station où j'ai passé l'information et porté mes réclamations auprès des services de cette multinationale qui exploite l'autoroute. On verra ce qu'il en sera. En attendant soyez vigilant en roulant", a lancé Maguette Sall sur sa page facebook avec des photos en illustration.

