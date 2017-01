AU ROYAUME DES SCANDALES: Hôpital général de Grand-Yoff bat le record des marchés douteux

A l’Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy), c’est une armée mexicaine qui gère comme elle veut l’attribution des marchés. En effet, le rapport du cabinet KMPG démontre comment Khadidiatou Sarr Kébé a été épinglée d’une manière scandaleuse.





Le diagnostic de l’Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy) est très inquiétant. Du moins, c’est qui ressort du rapport d’audit de l’Autorité de régulation des marchés publics qui n’augure rien de bon pour l’actuelle Directrice de l’hôpital, Khadidiatou Sarr Kébé. Ainsi, le rapport fait état des non-conformités énormes. En commençant par l’absence de production de rapports trimestriels et de rapport annuel pour la gestion 2015, en violation de l’arrêté numéro 865 du 22 janvier 2015 relatif à l’organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes. En plus, le service d’archivage est aux abonnés absents, selon le cabinet d’audit KMPG. Ainsi, pour le marché de fourniture de denrées alimentaires attribué à Entreprise Guèye et associés, d’un montant de 147.583.000 F Cfa, le cabinet a notifié à l’Armp l’absence du dossier type d’appel d’offres et l’absence de la garantie de soumission des candidats. Même chose pour la fourniture de stérilisateur de bloc opératoire (autoclave) attribué à la Société des Systèmes médicaux du Sénégal (SSM) pour un montant de 47.440.800 F Cfa. Pour ce marché précis, les hommes de Khadidiatou Sarr Kébé ont bizarrement oublié l’enregistrement du contrat aux impôts. Pour la fourniture de petits matériels de kinésithérapie attribué à Mouhabich pour un montant de 14.728.760 F Cfa, l’absence de décharge sur les lettres d’invitation adressées aux candidats et sur les lettres de notification de rejet des candidats non retenus, montre une fois de plus la volonté de Hoggy de ne pas respecter les règles de l’Armp. En ce qui concerne la fourniture et l’installation de système de gestion de file d’attente à l’Hoggy, attribué à TSI pour un montant de 13.983.000 F Cfa, le cabinet KMPG note ainsi l’absence des lettres d’invitation dans le dossier, l’absence de l’offre de Touba business technologies, l’absence de décharge sur les lettres de notification de rejet des candidats non retenus et le contrat est non daté.

Pour l’installation du système de gestion électronique de documents administratifs attribué à MAG Global pour un montant de 13.334.000 F Cfa, le rapport note l’absence de date sur les décharges des lettres d’invitation et le rapport d’évaluation aussi est non daté, en plus de l’absence de décharge sur les lettres de notification de rejet des candidats non retenus. Les auditeurs ont aussi déploré le fait de n’avoir reçu que deux (02) lettres d’invitations (MBC service et MATEN) pour le marché d’équipement climatiseurs et split attribué à GSDE pour un montant de 14.514.000 F Cfa. A cela s’ajoutent les travaux d’humanisation et d’aération des services communs de l’Hoggy attribué à Elimane Fall pour un montant de 14.909.300 F Cfa. Les non conformités à ce niveau sont scandaleux : «absence des lettres d’invitation adressées aux candidats RME et ALS COMPANY ; absence des offres des candidats ; absence de décharge sur les lettres de notification de rejet des candidats non retenus».

Autre fait qui frise le ridicule à Hoggy, c’est l’incohérence de dates entre le rapport d’évaluation (09/11/2015) et le PV d’attribution (04/11/2015) pour le marché de la mise aux normes électriques du Bâtiment 2 attribué à Valeur sûre pour un montant de 22.425.900 F Cfa. Les auditeurs renseignent que l’attribution a été faite avant la fin de l’évaluation des offres et qu’il y a absence de décharge sur les lettres de notification de rejet des candidats non retenus. Des absences des lettres d’invitation des candidats : Médical ortho plus et Maison du médecin et la décharge sur les lettres de notification de rejet des candidats non retenus sont aussi notées pour la fourniture de moteur à main et craniotomie attribué à Diahanor pour un montant de 14.606.550 F Cfa. Pour finir, le marché de la fourniture de tissus et draps de confection attribué au Gie GSDE pour un montant de 13.953.500 F Cfa, il est aussi fait état de l’absence de contrôle de la capacité juridique et technique de l’attributaire, GSDE, pour la fourniture de split en plus de l’absence de date de décharge des lettres d’invitation adressées aux candidats.



Samba THIAM jotay ( La rédaction )



