AUDIO-Diamil Faye, président du GFC, décrypte le drame de Demba Diop : «ce qui s’est passé, est à l’image d’une société sénégalaise violente, en perte constante de valeurs... »

Diamil Faye, fondateur de Jappo, une société de conseil mais aussi patron de Guédiawaye Football Club a décrypté les incidents qui ont découlé de la finale de la Coupe de la Ligue entre l’US Ouakam et le Stade de Mbour avec 10 morts et plus d’une centaine de blessés. Pour Diamil Faye, le football à lui seul, ne peut être tenu pour responsable de ce qui s’est passé. Selon Diamil Faye, « ce qui s’est passé, est à l’image d’une société sénégalaise violente, en perte constante de valeurs ».



Mardi 18 Juillet 2017