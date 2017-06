AUDIO: Guelongal Barro coordinateur du mouvement républicain, responsable politique à Agnam traite Moussa Bocar Thiam et Farba Ngom de traîtres Ecoutez Aprés la sortie du responsable politique de Ourossogui, le socialiste Moussa Bocar Thiam sur la personne de Harouna Dia, les tires se multiplient du camp de ce dernier. En effet le responsable politique de Agna, Guelongal Barro sort de ses gonds et traite Moussa Bocar Thiam d'incapable, Farba Ngom est selon certans derrière toutes ses attaques contre Harouna Dia qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui dans la politique et dans le Fouta. Ecoutez

