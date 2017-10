AVIATION CIVILE INTERNATIONALE : le Sénégal à l’honneur Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 12:08 commentaire(s)|

Monsieur Magueye Marame NDAO, Directeur Général de l’Agence nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), a été porté par ses pairs à la présidence du Groupe régional Afrique-Océan indien (AFI) de planification et de mise en œuvre (APIRG), lors de sa 21e réunion qui s’est tenue à Nairobi (Kenya) du 9 au 11 octobre 2017.



Madame Maïmouna NDOYE SECK, Ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires (MTADIA), estime qu’au-delà de la personne du DG de l’ANACIM, c’est le Sénégal qui est honoré.



A tire de rappel, l’APIRG a été institué en 1980 par le Conseil de l’Organisation de l’Aviation civile Internationale (OACI). D’autres similaires existent dans les autres régions aéronautiques OACI du monde.



APIRG s’occupe de la Planification et de la Mise en œuvre du Plan Mondial de Navigation Aérienne de l’OACI dans la Région Afrique et Océan Indien comportant les domaines ci-après: Exploitation Technique des aérodromes,

Gestion et organisation des espaces aériens,

Infrastructures de Communications, Navigation et Surveillance du trafic aérien

Information aéronautique et,

Météorologie aéronautique.

APIRG est composé des Etats représentés par leurs Autorités de l’Aviation Civile respectives et de l’industrie regroupant tous les Fournisseurs de Service de la Navigation aérienne (ASECNA, ATNS-Afrique du Sud etc…), Boeing, Airbus et les organisations internationales à savoir IATA, CANSO etc…

