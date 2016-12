AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE AOI - N°22/2016 : Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (PASE) Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2016 à 17:53 commentaire(s)|

REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (PASE)



AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE AOI - N°22/2016



FINANCEMENT : Banque Mondiale

Projet N° : P125565

Crédit IDA N° : 5145

Numéro du marché : Appel d’Offres International N°22/2016

Dénomination du marché : Fourniture et Installation d’un Nouveau Système de Gestion de la Clientèle (NSIC) Clé en Main.



Nombre d’Entreprises ayant retiré le DAO : Vingt Neuf (29)



Nombre d’Entreprises ayant présenté des offres : Treize (13)



Nom et adresse de l'Attributaire Provisoire :



GROUPEMENT SIDI SPA/SESAM INFORMATICS : Via Maffucci 10 20 158 – Milan – Italie – Immeuble SESAM informatics N°28 cité Teylium – VDN – Dakar – Sénégal

Montant : Cent Soixante Quatorze Millions Cinq Cent Soixante Quatre Mille ( 174 564 000 ) Francs CFA et Sept Millions Sept Cent Vingt Six Mille Six Cent Vingt et Un ( 7 726 621 ) Euros soit Cinq Milliards Deux Cent Quarante Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Quinze Mille Deux Cent Soixante Quinze virgule Soixante et Un ( 5 242 895 275,61 ) Francs CFA HT/HD

LE DIRECTEUR GENERAL

