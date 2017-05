AVIS DE RECRUTEMENT PORT AUTONOME DE DAKAR Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 09:49 commentaire(s)|

dix (10) Sénégalais pour une formation maritime de Capitaine au Long Cours (CLC).

La formation se fera à l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes (ISEM) de Casablanca au Maroc et sera entièrement financée par le Port Autonome de Dakar et se déroulera ainsi qu’il suit : 3 année d’études conduisant à l’obtention du diplôme de Lieutenant au Long Court (LLC ) suivi de douze ( 12 ) mois de navigation effective à bord des navires de commerce pour l’obtention du Brevet de Lieutenant au Long Court ;

conduisant à l’obtention du diplôme de Lieutenant au Long Court ) suivi de douze ( ) mois de navigation effective à bord des navires de commerce pour l’obtention du Brevet de Lieutenant au Long Court ; 01 année d’études pour l’obtention du diplôme de Capitaine au Long Cours (CLC) suivi du temps de navigation selon les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour le Brevet de Capitaine au Long Cours. Les candidats devront remplir les conditions suivantes : être de nationalité sénégalaise ;

être âgé de 18 ans au moins et de 21 ans au plus au 31décembre 2017 ;

; être apte physiquement à embarquer sur les navires de commerce ;

être titulaire d’un baccalauréat scientifique des séries S1, S2 et S3 avec mention assez bien (min 12 de moyenne générale). Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : une photocopie de la CNI ;

une photocopie légalisée des bulletins de notes du 1 er et 2 e semestre de la classe de Terminale ;

semestre de la classe de Terminale ; un relevé de notes du baccalauréat ;

une photocopie légalisée de l’attestation du baccalauréat ou du diplôme;

un certificat de visite médicale d’aptitude établi par le médecin des gens de mer.

Après examen des dossiers, les candidats retenus seront convoqués pour des tests de sélection, qui seront organisés par le Port Autonome de Dakar sous la supervision de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes et porteront sur le programme des classes de terminales sous forme de deux épreuves écrites de mathématiques et de sciences physiques d’une durée de 1h30 chacune.



Les candidats déclarés admissibles aux épreuves susmentionnées seront convoqués pour un entretien.



A l’issue de l’entretien, les candidats retenus pour la formation s’engageront à servir le Port Autonome de Dakar, pour une période de vingt (20) ans au moins à la fin de leur formation aux fonctions de Pilote de port ou Officier de Port.



Les dossiers de candidature devront parvenir sous pli fermé à la Direction du Capital Humain et de l’Organisation du Port Autonome de Dakar, 21, Boulevard de la Libération au plus tard le 09 juin 2017, délai de rigueur.





Le Directeur Général





Dr Cheikh KANTE Dans le cadre de sa politique d’emploi, le Port Autonome de Dakar organise des tests en vue de recruterpour une formation maritime de Capitaine au Long Cours (CLC).La formation se fera à l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimesde Casablanca au Maroc et sera entièrement financée par le Port Autonome de Dakar et se déroulera ainsi qu’il suit :Les candidats devront remplir les conditions suivantes :Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :Après examen des dossiers, les candidats retenus seront convoqués pour des tests de sélection, qui seront organisés par le Port Autonome de Dakar sous la supervision de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes et porteront sur le programme des classes de terminales sous forme de deux épreuves écrites de mathématiques et de sciences physiques d’une durée dechacune.Les candidats déclarés admissibles aux épreuves susmentionnées seront convoqués pour un entretien.A l’issue de l’entretien, les candidats retenus pour la formation s’engageront à servir le Port Autonome de Dakar, pour une période deau moins à la fin de leur formation aux fonctions de Pilote de port ou Officier de Port.Les dossiers de candidature devront parvenir sous pli fermé à la Direction du Capital Humain et de l’Organisation du Port Autonome de Dakar, 21, Boulevard de la Libération au plus tard le, délai de rigueur

Accueil Envoyer à un ami Partager