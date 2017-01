Abass Ndoye à Gris Bordeaux: « A l’écurie Fass, on ne tolère plus les absences répétées» Le président de l’écurie Fass se veut clair. Abass Ndoye soutient que leur écurie ne s’oppose pas au combat Gris Bordeaux/Balla Gaye 2 et ne lui impose pas une saison blanche.



Après avoir disséqué le communiqué du bureau de l’écurie Fass, parvenu à la rédaction de Sunu Lamb, lundi dernier, Sunu Lamb a titré hier que «Fass impose à Gris une saison blanche».

C’est ainsi que Abass Ndoye nous a joints au téléphone pour expliquer ceci : «On se veut très clair. On n’impose pas une saison blanche à Gris Bordeaux. C’était juste pour recentrer le lutteur et lui dire qu’à l’écurie Fass, on ne tolère plus les absences répétées. On ne s’oppose pas au combat. Par principe, on voulait dire que s’il redevient régulier à l’entraînement et se met à la disposition de son staff technique, il va lutter.»Toujours dans la même foulée, le président de l’écurie Fass ajoute : «Il faut aussi préciser que cela est valable pour l’ensemble des lutteurs de l’écurie».



Avec Wiwsport



