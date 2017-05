Abbas Jaber: « L’Afrique peut sauver le monde sur le plan agricole » (Partie 1)

À la fois français, libanais et sénégalais, Abbas Jaber est passé en deux décennies du statut de négociant à celui d’industriel. Malgré quelques échecs, notamment au Sénégal avec l’entreprise arachidière Sonacos et la société de chemin de fer Transrail, il détient et préside aujourd’hui un groupe, Advens-Geocoton, actif dans le coton dans plus d’une dizaine de pays africains.



Il s’exprimait dans l’émission « Le grand invité de l’économie », diffusée vendredi 05 mais sur RFI en partenariat avec Jeune Afrique.