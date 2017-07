Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Abdallah Dionne à Bignona et Ziguinchor : "Il ne faudrait surtout pas que les adversaires crient au hold-up dans un pays ayant connu deux alternances démocratiques" Rédigé par La rédaction le 18 Juillet 2017 à 12:25 | Lu 733 fois

Mahamed Boun Abdallah Dionne, le chef de fil de la coalition présidentielle a été accueilli avec les honneurs par les populations casamançaises. De Djendé à Zinguinchor, en passant par Sédhiou, Bounkiling et Bignona.



Dionne anticipe



Revenant sur le terrain politique, proprement dit, le PM anticipe sur les probables échappatoires de l’opposition «lorsque celle-ci sera battue à plate couture au soir du 30 juillet 2017. Partout on nous sommes passés, Sédhiou, Carrefour Diaroumé, Bounkiling, Bignona et Ziguinchor… les tendances sont claires». Le PM, toujours dans sa lancée, met en garde : «Il ne faudrait surtout pas que les adversaires crient au hold-up après leur déconvenue. Ce serait même une aberration de penser aux magouilles et aux tripatouillages, dans un pays ayant connu deux alternances démocratiques. »

Partout on salue l’équité sociale et l’équité territoriale que Macky Sall a fini de réaliser. Même le ciel qui a ouvert ses vannes très tôt dans la journée n’a pas contrarié les militants et sympathisants de Benno, décidés à démontrer leur force à l’échelle régionale.



Ils ont bravé les cordes qui arrosaient le tapis herbassé du Sud du pays, patiné dans la boue et vibré au son du «Nianthio», un célébre tube des frères Tourécounda. Un effort non négligeable dont la seule finalité est de témoigner leur gratitude au Président de la République, au Premier ministre, leur hôte, et au gouvernement de l’Etat du Sénégal.



A leur en croire, le PPDC, le PUDC, PUMA et les bourses familiales dont bénéficie la Casamance matérialisent à souhait le caractère prioritaire de la région aux yeux des autorités politiques sénégalaises. Le pouvoir en place est parvenu à réaliser une autre Casamance, différente de celle dangereuse où crépitaient régulièrement les balles.

Des investissements et actions records



Aujourd’hui, les populations locales qui ont retrouvé la liberté d’aller et de venir, magnifient à juste titre, l’octroi de trois navires, Aguen, Diambogne et Diogué. Elles apprécient également la construction du Pont de Farafegné, l’achèvement de la RN6, le raccordement de presque toutes les contrées en eau, mais aussi le programme de bourses familiales dont bénéficient 13 000 ménages pour une enveloppe annuelle de 1,3 milliards FCFA.



En outre, il est à noter que le centre de santé de Bignona a été transformé en hôpital de niveau 1 alors que celui de Ziguinchor a pu obtenir un second scanner. Mieux, il a été doté d’un centre d’hémodialyse. Les travaux de la RN6, engagés par le MCA vont être achevés dans les prochains mois car l’Etat du Sénégal a signé un contrat avec la société Corsane dans ce sens.

Bientôt, jubile le Premier ministre, Abdallah Dionne, la page sombre sera définitivement tournée. D’autant que la politique en vigueur c’est de faire de la partie sud une zone touristique spéciale d’intérêt national. Dans ce cadre, 5 milliards ont été dégagés, en crédit hôtelier, incluant une exonération d’impôts sur dix ans pour toutes les entreprises désireuses de s’installer à Ziguinchor, Cap Skiring et ailleurs au Sud du Sénégal.



Cela justifie en partie, l’achat de deux avions ATR 72 qui seront réceptionnés en Décembre 2017 pour desservir la zone. Le nouveau château d’eau de Ziguinchor d’une capacité de 3200 mètres cubes par jour, l’extension de la centrale de Boutout sont autant d’éléments très illustratifs de la volonté du régime à écrire une nouvelle page dans l’histoire des régions de Ziguinchor et de Kolda.



Trente-cinq années d’instabilité et de misère ! C’est ce que la Casamance a connues. Le Président Macky Sall, arrivé à la magistrature suprême en 2012, a su agir avec discrétion et efficacité pour ramener la paix dans la partie australe du Sénégal. Il a, pour réussir le pari, décrété une Casamance d’exception en mettant l’accent sur des secteurs aussi névralgiques que diversifiés. Du coup, la question nationale la plus importante, pour ne pas dire le conflit au sud du pays, a définitivement été réglée.

