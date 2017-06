Abdou Aziz Diop : « Néné Mané est un homme, pas une femme, le PDS a respecté la parité »

Le coordonnateur national des cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais (PDS) est monté au créneau pour dénoncer l’intox relative à la l’éventuelle invalidation de la liste de la Coalition gagnante Wattu Senegaal, au motif du non-respect de la parité.



« La liste Mankoo Wattu Senegaal dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade souffre d'irrégularité. En effet, il apparaît, à la lecture de la liste proportionnelle (nationale), que le Pape du Sopi et ses alliés ont investi trois femmes aux 38 e , 39e et 40e places, respectivement, Nafissatou Touré, Néné Mané et Ndèye Seyni Ndiaye », pouvait-on lire dans les colonnes de l’Observateur ce matin.



Mais, la réponse du berger à la bergère n’a pas tardé. Abdou Aziz Diop rectifie à ce propos que « Néné Mané (NDLR : investi à la 39 e position) est plutôt un homme et pas une femme comme le pensaient certains. Peut-être que c’est le nom qui gêne, mais, le PDS a bel et bien respecté la parité.



Si notre parti, qui participe aux élections depuis 1974, n’avait pas respecté la parité, la liste de la Coalition gagnante Wattu Senegaal ne serait pas publiée officiellement. Au Sénégal, certains noms sont unisexes pouvant être portés à la fois par des hommes et des femmes.», a clarifié Abdou Aziz Diop à la RFM dans son édition du midi.



Rappelons que Abdou Aziz Diop, le coordonnateur national des cadres libéraux du PDS, qui rappelons-le, est investi à la 13 e place de la liste nationale de cette coalition, dont la tête de liste est Abdoulaye Wade.



Massène DIOP Leral.net

;



1. Abdoulaye Wade

2. Woré Sarr

3. Pape Diop

4. Marie Sow Ndiaye

5. Mamadou Lamine Diallo

6. Yaye Mané Albis

7. Mamadou Diop

8. Sokhna Astou Mbacké

9. Madicke Niang

10. Rokhaya Diouf

11. Toussaint Manga

12. Ndeye Mané Diop

13. Abdoul Aziz Diop

14. Dielima Kamara

15. Moussa Diakhaté

16. Ndeye Coumba Koundour

17. Sada Ndiaye

18. Aminata Lô

19. El Hadji Amadou Sall

20. Nafi Ngom

21. Babacar Gaye

22. Nafissatou Diallo

23. El Hadji Amadou Dieng

24. Sokhna Ndeye Diop

25. Daour Niang Ndiaye

26. Awa Bâ

27. Mamadou Lamine Thiam

28. Maimouna Bousso

29. Oumar waly Zoumarou

30. Ndeye Bakhaw Diongue

31. Mamadou Bamba Ndiaye

32. Oumou Sow

33. Mohamed Rajab

34. Aida Gaye

35. Amadou Daff

36. Amina Sakho

37. Cheikh Dieng

38. Nafissatou Touré

39. Néné Mané

40. Ndeye Seyni Ndiaye

41. Amadou Gueye Lemou Biteye

42. Fatou Sow

43. Daouda Niang

44. Awa Dagnoko

45. Abdoulaye Segnane

46. Diéwo Diallo

47. Adama Ndoye

48. Seynabou Tall

49. Cheikh Tidiane Seck

50. Ndeye Isseu Diakhaté

51. Kémo Cissé

52. Mame Thioro Diongue

53. Ibrahima Diaw

54. Yakhar Diop

55. Assane Mbacké

56. Nogaye Thiam

57. Massane Dibane

58. Holemata Bayo

59. Serigne Mbaye Niang

60. Ndeye Fatou Niang