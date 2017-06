Abdou Aziz Kébé sur l’affaire Ouleye Mané : « un musulman ne doit pas publier des obscénités sur les réseaux sociaux

L’affaire Ouleye Mané, incarcérée pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, s’est invitée à la conférence de religieuse co-organisée par l’Association des imams et oulémas de la commune de Thiès-Ouest et le Forum citoyen pour l’émergence.



Intervenant sur « que signifie être musulman aujourd’hui ? », le Délégué général au pèlerinage à la Mecque, Abdoul Aziz Kébé, faisant une allusion non dissimulée au récent photomontage sur le Président Macky Sall publié par Ouleye Mané ; indique qu’un « musulman ne doit pas publier des obscénités sur les réseaux sociaux ». Pour le Pr Kébé, « un musulman doit apprendre pour savoir, savoir pour agir et agir pour être utile à tout le monde ».



