Abdou Fall : « Le président Wade a bien pris conscience de l’état de vulnérabilité son parti et de sa coalition »

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Fall, l’ancien ministre de la Santé et de la Prévention médicale estime qu’Abdoulaye Wade reste très cohérente dans nouvelle séquence politique pour ces Législatives du 30 juillet prochain, car le patriarche du PDS « a bien pris conscience de l’état de vulnérabilité son parti et de sa coalition ».



« Le président Wade a bien pris conscience de l’état de vulnérabilité son parti et de sa coalition. C’est pourquoi il a décidé lui-même au front en s’engageant personnellement sur les listes. S’il revient, c’est pour peser de tout son poids parce que l’enjeu pour lui, c’est de conforter le PDS dans son statut de leader de l’opposition que l’autre faction est en train de lui disputer. Ces élections se jouent moins entre majorité et opposition qu’entre pôles de l’opposition qui se disputent le leadership. Wade sait parfaitement ce qu’il fait. Il est tout à fait cohérent dans sa démarche. », a analysé le Thiessois qui a accordé une grande interview au quotidien Walfadjri dans sa livraison de ce lundi 19 juin. 17



Rappelons que Abdoulaye Wade à 91 est la tête de la liste nationale de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Sur cette liste nationale de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal dirigée par Me Abdoulaye Wade, on peut citer dans l’ordre Woré Sarr, Pape Diop, Marie Sow Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, Yaye Mané Albis ou encore Mamadou Diop Decroix.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook