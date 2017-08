Abdou Khafor Touré : «Gakou n’est pas une réalité politique à Guédiawaye. il a une réputation surfaite» Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 09:34 | | 1 commentaire(s)|

Abdou Khafor Touré, transfuge du PDS, a analysé les tendances électorales des Législatives de Benno Bokk Yaakaar à Wakhinane Nimzatt, tout en lançant que Malick Gakou n’a jamais été une réalité politique à Guédiawaye, puisque sa réputation a toujours été surestimée.



« Malick Gakou, présenté comme le potentiel adversaire, a été écrasé. Cela n’est pas une surprise, puisque j’ai toujours dit que Gakou n’est pas une réalité politique à Guédiawaye. Il a une réputation surfaite mais, il n’a pas fait le travail politique en profondeur qui pouvait lui permettre d’assoir une force politique. », a analysé Abdou Khafor Touré dans un entretien avec Libération.



Khafor Touré persiste et signe qu’il avait « toujours dit qu’il ne viendrait même pas deuxième à Guédiawaye. Les résultats l’ont montré à suffisance. Guédiawaye a été présenté comme étant un enjeu par rapport à représentativité de Malick Gakou. Avec les résultats, on se rend compte que tout simplement qu’il n’a pas d’ancrage à Guédiawaye. Cette élection était un test que j’ai réussi ».



« Pour la première fois, Benno Book Yaakaar gagne les 8 centres de vote de la commune de Wakhinane Nimzatt dont 82 sur les 84 bureaux. Ce sont les meilleurs résultats de la coalition au pouvoir depuis 2012 dans cette commune. C’est une immense satisfaction de ma part parceque ce sont les premières élections que je fais avec la coalition présidentielle. la lecture politique qu’on peut faire de ces résultats est que l’opposition est inexistence à Wakhinane Nimzatt », a aussi analysé l’ancien « wadiste ».



Massène DIOP Leral.net

« Malick Gakou, présenté comme le potentiel adversaire, a été écrasé. Cela n’est pas une surprise, puisque j’ai toujours dit que Gakou n’est pas une réalité politique à Guédiawaye. Il a une réputation surfaite mais, il n’a pas fait le travail politique en profondeur qui pouvait lui permettre d’assoir une force politique. », a analysé Abdou Khafor Touré dans un entretien avec Libération.Khafor Touré persiste et signe qu’il avait « toujours dit qu’il ne viendrait même pas deuxième à Guédiawaye. Les résultats l’ont montré à suffisance. Guédiawaye a été présenté comme étant un enjeu par rapport à représentativité de Malick Gakou. Avec les résultats, on se rend compte que tout simplement qu’il n’a pas d’ancrage à Guédiawaye. Cette élection était un test que j’ai réussi ».« Pour la première fois, Benno Book Yaakaar gagne les 8 centres de vote de la commune de Wakhinane Nimzatt dont 82 sur les 84 bureaux. Ce sont les meilleurs résultats de la coalition au pouvoir depuis 2012 dans cette commune. C’est une immense satisfaction de ma part parceque ce sont les premières élections que je fais avec la coalition présidentielle. la lecture politique qu’on peut faire de ces résultats est que l’opposition est inexistence à Wakhinane Nimzatt », a aussi analysé l’ancien « wadiste ».

Accueil Envoyer à un ami Partager