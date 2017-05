Abdou Khafor Touré:"Manifester pour la libération de Khalifa Sall, c’est légitimer le détournement de deniers publics et instaurer la voyoucratie"

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2017 à 13:50

"Ceux qui ont manifesté vendredi dernier, pour libération de Khalifa Sall, travaillent à «légitimer le détournement de deniers publics et instaurer la voyoucratie". C'est la conviction de Abdou Khafor Touré. Selon le néo-apériste, l’arrestation du maire de Dakar «n’a rien de politique ».



«II faut le rappeler encore une fois, Khalifa Sall a été arrêté et détenu pour détournement de deniers publics et escroquerie. Donc, si on nous demande de légitimer cette affaire et mobiliser les Sénégalais autour de cette cause, c’est instaurer une voyoucratie et détourner les deniers publics. Ils doivent être plus sérieux et de s’occuper des préoccupations des Sénégalais », assène-t-il. Abdou Khafor Touré, ancien responsable libéral a été nommé Directeur des opérations techniques du Fonsis.



Il présidait hier, une assemblée générale de mobilisation d’information au profit de «jeunes volontaires» de l’Apr pour Législatives 2017. «Il faut gagner de façon éclatante Wakhinane Nimzatt. C’est dans ce sens qu’on a mobilisé 250 jeunes à l’échelle communale volontaire pour la victoire », a-t-il indiqué dans ce sens.



