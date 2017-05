Abdou Khafor Touré lance le Club Esprit Républicain (CER), un laboratoire d’analyses au service du Sénégal

Abdou Khafor Touré est un groupe de cadres et d’experts sénégalais ont mis sur les fonts baptismaux maux mardi le Club Esprit Républicain (CER). Le CER qui se définit d’une part comme un nouveau creuset d’échanges, de réflexion, de dialogue, de production de connaissances et de propositions sur la mise en œuvre des politiques publiques et d’autre part de participation à l’animation du débat public et intellectuel.





Constitué d’un groupe de cadres et d’experts sénégalais d’ci et de la diaspora issus d’horizons divers mais partageant un idéal républicain et patriotique, ce cadre reste une expérience inédite dans le paysage politique au moment le débats d’idées sont presque inexistantes lors des investitures émaillées par des violences.



« Le think tank se veut un laboratoire d’analyse politique, un espace d’alerte et de veille qui cherche et produit des connaissances sur les politiques publiques, fait de la prospective, de la formation, et anime des débats sur les questions d’intérêt national,» lâche Abdou Khafor Touré qui était jeudi en conférence de presse dans un palace de la place.



Dans l’argumentaire de Khafor Touré et de ses amis, il est noté que les membres fondateurs du Think Tank sont juste motivés par le constat de l’absence ou du peu d’intérêt des élites jeunes et cadres sénégalais sur la conduite des affaires publiques et la participation citoyenne, sans oublier la relégation au second plan des vraies questions de développement, d’intérêt public et des préoccupations réelles des citoyens par les acteurs politiques. Et cela est délaissé, comme c’est le cas avec les investitures, au profit de sujets souvent électoralistes et partisans ou par l’impertinence des réponses apportées.



C’est pourquoi le Club Esprit Républicain a décidé d’impulser une dynamique nouvelle portée par des idées à même de relever tous les défis de gouvernance et de satisfaction des besoins des Sénégalais.



En réalité, le club Esprit Républicain aura comme axes d’intervention le développement d’activités de recherche, de prospective, de formation et de conseils, d’animation d’espaces de débats et de production de connaissances.



En définitive, les travaux que le Think Tank vont mener permettront entre autres une meilleure participation des acteurs politiques, la société civile et des citoyens dans des espaces dédiés a un dialogue multi- sectoriel sur la formulation et la conduite des affaires publiques. Juste pour contribuer à une meilleure appropriation par de larges franges de la population des projets, programmes et résultats des politiques destinés aux Sénégalais.