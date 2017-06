Abdou Mbow : BBY ne craint pas vote sanction, car, il n’y a eu ni de listes dissidentes, ni de listes parallèles »

Malgré la frustration de certaines composantes de Benno Bok Yakaar suite à la publication de la liste officielle des investitures, Abdou Mbow, le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR) estime ne pas craindre de vote sanction, puisque la coalition de la mouvance présidentielle n’a confectionné qu’une seule liste et il n’y a eu aussi ni de listes dissidentes, ni de listes parallèles… Là où Manko Taxawu Senegaal s’est implosé en plusieurs listes.



« Ce qu’il faut noter et qui est le plus important, c’est que la coalition Benno Bok Yakaar n’a eu qu’une seule liste. Le constat est qu’il n’y a eu ni de listes dissidentes, ni de listes parallèles. La coalition a réussi à consolider son unité et c’est à saluer. Maintenant après la publication officielle des listes, il est normal que des personnes qui ont des ambitions légitimes de servir leurs pays, en allant représenter les populations à l’Assemblée nationale puissent être déçues à juste titre. En aucun cas, cette déception ne peut entrainer des votes sanctions, car jusque-là personne dans la coalition n’a affirmé une telle volonté. Et encore une fois, c’est normal que des personnes se sentent frustrés, car après tout, c’est des êtres humains spécifiés car BBY est une large coalition composée de formations politiques avec des contingences à gérer à gauche et à droite avec des arbitrages difficiles, mais la coalition a tenu bon. », a déclaré Abdou Mbow au micro de la RFM dans son édition de 12 heures.



Poursuivant de plus belle avec la confiance en bandoulière, Abdou Mbow ne craint pas aussi des remous au sein de Benno Bok Yakaar sur la route des Législatives, car, selon lui, « depuis 2012, on essaie d’enterrer notre coalition, mais, à chaque fois, on a avancé que la coalition va imploser et à chaque fois, Benno Bok Yakaar a toujours su surmonter les écueils, même s’il y a eu quelques difficultés. Or, il y a des gens qui ne sont pas entendus pour avoir une coalition unique en seulement deux mois, alors que nous à Benno Bok Yakaar, depuis 2012, nous sommes ensembles. », a ajouté Abdou Mbow qui rappelons-le a été député lors de la XIIème législature.



Massène DIOP Leral.net