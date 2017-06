Abdou Mbow : "BBY ne craint pas de vote-sanction, car, il n’y a eu ni listes dissidentes, ni listes parallèles »

Malgré la frustration de certaines composantes de Benno Bok Yakaar suite à la publication de la liste officielle des investitures, Abdou Mbow, le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), estime ne pas craindre de vote-sanction, puisque la coalition de la mouvance présidentielle n’a confectionné qu’une seule liste et il n’y a eu aussi ni listes dissidentes, ni listes parallèles… Là où Manko Taxawu Senegaal a implosé en plusieurs listes.



« Ce qu’il faut noter et qui est le plus important, c’est que la coalition Benno Bok Yakaar n’a eu qu’une seule liste. Le constat est qu’il n’y a eu ni listes dissidentes, ni listes parallèles. La coalition a réussi à consolider son unité et c’est à saluer.



Maintenant après la publication officielle des listes, il est normal que des personnes qui ont des ambitions légitimes de servir leurs pays, en allant représenter les populations à l’Assemblée nationale puissent être déçues à juste titre.



En aucun cas, cette déception ne peut entraîner des votes-sanction, car jusque-là personne dans la coalition n’a affirmé une telle volonté. Et encore une fois, c’est normal que des personnes se sentent frustrés, car après tout, c’est des êtres humains spécifiques car BBY est une large coalition composée de formations politiques, avec des contingences à gérer à gauche et à droite, avec des arbitrages difficiles, mais la coalition a tenu bon. », a déclaré Abdou Mbow au micro de la RFM dans son édition de 12 heures.



Poursuivant de plus belle avec la confiance en bandoulière, Abdou Mbow ne craint pas aussi des remous au sein de Benno Bokk Yakaar sur la route des Législatives, car, selon lui, « depuis 2012, on essaie d’enterrer notre coalition, mais, à chaque fois, on a avancé que la coalition va imploser et à chaque fois, Benno Bokk Yakaar a toujours su surmonter les écueils, même s’il y a eu quelques difficultés. Or, il y a des gens qui ne sont pas entendus pour avoir une coalition unique en seulement deux mois, alors que nous à Benno Bok Yakaar, depuis 2012, nous sommes ensembles », a ajouté Abdou Mbow, qui rappelons-le a été député lors de la XIIe législature.



Massène DIOP Leral.net

Liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar :



1 - Mahammed Boun Abdallah Dionne

2 - Ndeye Fatou Diouf

3 - Moustapha Cissé Lo

4 - Aminata Gueye

5 - Abdoulaye Makhtar Diop

6 - Aissatou Sow Diawara

7 - Aly Lo

8 - Salimata Koréra

9 - Mouhamadou Ngom

10 - Ndeye Lucie Cissé

11 - Nicolas Ndiaye

12 - Sira Ndiaye

13 - Cheikh Seck

14 - Aminata Diaw

15 - Abdou Mbow

16 - Marième Gueye

17 - Seydou Diouf

18 - Ndeye Fatou Bineta Ndiaye

19 - Bounama Sall

20 - Mously Diakhaté

21 - Djibril War

22 - Aminata Ly

23 - Abdoulahat Seck

24 - Yéya Diallo

25 - Seydina Fall

26 - Adja Diarra Mergane

27 - Ndiagne Diop

28 - Marie Louise Diouf

29 - Alla Guene

30 - Ndeye Fatou Guissé

31 - Mamath Sow

32 - Dado Ly

33 - Aliou Kébé

34 - Gnima Sonko

35 - Cheikh Tidiane Ndiaye

36 - Oumy Sylla Ndiaye

37 - Pape Diallo dit Zator Mbaye

38 - Hawaou Françoise Diallo

39 - Ousmane Kane

40 - Safiata Mamadou Wane

41 - Mamadou Djité

42 - Fatou Faye Ndiaye

43 - Demba Ba

44 - Kéne Bougoul Dieng

45 - Ndiana Ndiaye

46 - Ndeye Fall

47 - Saliou Diop

48 - Fatoumata Cissé

49 - Moussa Bocar Thiam

50 - Ndeye Paulène Ngom

51 - Mamadou Lamine Cissé

52 - Madjiguène Diop

53 - Ousseynou Diallo

54 - Madeleine Ndour

55 - Jean Baptiste Montan Sonko

56 - Marième Yasback

57 - Macodé Sall

58 - Maimouna Sow

59 - Mahamadou Aidara

60 - Sira Sow