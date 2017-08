Abdou Mbow :«Idy doit quitter la présidence du Conseil départemental de Thiès, les populations lui ont tourné le dos»

«Idy doit quitter la présidence du Conseil départemental de Thiès, les populations lui ont tourné le dos», lâche Abdou Mbow. Le troisième-vice Président sortant de l’Assemblée nationale s’attaque au Président de Rewmi.



Selon le journal, EnQuête, M. Mbow souligne que l’ancien maire de la ville de la cité du rail, a reçu une cinglante déroute parce que son électoral a aussi diminué.



Aujourd’hui encore, «la réalité nue et têtue impose à Idrissa Seck une profonde remise en cause dont l’acte premier serait de quitter la présidence du Conseil départemental, parce que vomi et honni par l’écrasante majorité des Thiessois»,lance-t-il sur l’ancien Premier ministre de Wade.



Abdou Mbow fait référence aux résultats provisoires donnant la victoire à la Coalition «Benno Bokk Yakaar» dont-il est membre dans ledit département devant «Mankoo Taxawu Senegaal» après le scrutin législatif de dimanche dernier.