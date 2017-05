Abdou Mbow: "Thierno Alassane Sall est toujours le responsable des cadres du parti"

Le départ de l'ex-ministre de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables du gouvernement n'est pas synonyme de démission de son parti, encore moins de son poste de coordonnateur communal de la ville de Thiès. Selon Abdou Mbow, Thierno Alassane Sall reste le patron des "apéristes" de la commune.



"Aujourd'hui Thierno Alassane Sall n'est plus ministre. Mais, cela ne veut pas dire qu'il n'est plus membre de l'Alliance pour la République. Il est toujours le responsable des Cadres du parti et responsable au niveau de la commune. Nous allons travailler avec lui pour donner au Président Macky Sall une victoire éclatante au soir du 30 juillet prochain. L'APR de Thiès est plus que jamais engagé dans son action de conquête de la ville", a déclaré hier le vice président à l'Assemblée nationale, au terme d'un point de presse organisé par les responsables "apéristes" de la commune de Thiès.



Par ailleurs, Abdou Mbow estime que le départ de Thierno Alassane Sall du gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne ne "peut en aucun cas influer" sur les élections législatives à venir. D'après le député "apériste", l'ex-patron de l'Agence de l'autorité de régulation des télécommunication et des postes (Artp), a toujours travaillé pour son parti, même quand il avait quitté son poste de ministre des Transports après les élections locales de 2014. Pour Abdou Mbow et Cie, l'ex-ministre de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables a toujours été un "militant engagé et désintéressé".



Abdou Mbow de poursuivre: "l'APR de Thiès invite Thierno Alassane Sall à continuer le travail de massification entrepris à la base. Nous l'encourageons et lui demandons tous ensemble de poursuivre le travail déjà entamé pour le triomphe des idéaux du parti dans l’intérêt inclusif de notre localité".



Mais pour les partisans de Siré Dia, le poste de coordonnateur communal que détenait jusque-là l'ex-ministre de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables doit revenir au patron de la Poste. "Le Président Sall a limogé Thierno Alassane Sall parce qu’il n'a plus confiance en lui. Nous allons vers les Législatives, Macky Sall doit donc nommer un nouveau coordonnateur à Thiès", a dit Mamadou Fall, proche du Dg de la Poste, Siré Dia.



