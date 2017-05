Abdou Mbow : "Thierno Alassane Sall n'est plus ministre, mais, il est toujours membre de l'APR" Point de presse des leaders de l'APR à Thiès. Voici in extenso la déclaration du député Abdou Mbow en français et wolof. Regardez

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 08:09 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook