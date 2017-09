Abdou Mbow recadre ses camarades révoltés : « Nous ne sommes pas mieux nés que les autres » Non content des sorties de ses camarades nonreconduits dans le dernier gouvernement dirigé par Mahammad Boun Abdallah Dionne, le porte-parole adjoint de l’APR, Abdou Mbow s’est fait entendre, appelant les uns et les autres à moins d’arrogance. Youssou Touré s'était révolté avant de demandé pardon. Yakham Mbaye est allé plus loin, en quittant le parti.

« Je voudrais commencer par déplorer le comportement de ces gens. Je pense qu’un militant doit être au service de son peuple et de son parti. Parce que c’est grâce aux populations qu’un parti arrive au pouvoir », a-t-il déclaré, ce lundi.



Pour lui, ce type de comportements est à bannir. « Je pense que quand on a la confiance des populations, on doit travailler à tout faire pour ne pas perdre cette confiance. Le Président Macky Sall nous a toujours dit que nous sommes au service du Sénégal, que nous ne devons pas être arrogants, que nous devons toujours soigner notre comportement.



Parce que nous avons aujourd’hui, la responsabilité de conduire les destinées de ce pays. Et quand on est dans une telle position, on doit avoir un comportement exemplaire, en agissant en homme de devoir, au service des populations », a rappelé le député élu sur la liste nationale.



Dans ce sens, d’ailleurs, le natif de Thiès appelle à la raison. « Nous ne devons pas croire au niveau de l’APR, que nous sommes plus Sénégalais que les autres, que nous sommes mieux nés que les autres. Car un poste de responsabilité, n’est pas un titre foncier… », a prévenu Abdou Mbow.





