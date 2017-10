Abdou Mbow s’illustre par un geste plein d’élégance à l’endroit de Mme Viviane Wade Le 3e vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, a montré un geste plein d’élégance à l’endroit de l’ancienne Première dame, Mme Viviane Wade. Comme on aurait souhaité en voir plus souvent.

Partageant le même vol, Air France, Paris – Dakar, le natif de Thiès a cédé à Viviane Wade la berline venue le chercher au pied de l’appareil pour prendre le bus réservé aux passagers ordinaires.



Le journal « Les Echos » qui rapportent la nouvelle, indique qu’Abdou Mbow a porté les bagages de l’ex-Première dame jusqu’au salon d’honneur. Touchée par ce geste du parlementaire la mère de Karim Wade l’a chaleureusement remercié. Comme quoi, après la politique, une autre vie existe. Le Sénégal est un et indivisible, diront d’autres.





