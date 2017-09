Abdou Mbow sur la répartition des commissions : « l’opposition doit arrêter la politique politicienne »

Dans les rangs de la majorité, Abdou Mbow se frotte les mains et estime que la loi a été respectée. « La répartition des commissions est faire dans les règles de l’art. Nous sommes régis par une loi organique.



Le système des calculs indique le nombre de commissions pour chaque camp, que cela soit de l’opposition ou de la majorité », explique le 3ème vice-président de l’Assemblée nationale.



Avant de charger les protestataires : « ces opposants qui dénoncent, ont tous voté à l’unanimité la répartition des commissions. Nous n’avons fait que suivre le règlement intérieur. On ne peut pas nous dire c’est une loi de la majorité. On vote à l’intérieur pour regretter à l’extérieur. Les gens doivent arrêter cette politique politicienne. »