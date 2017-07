Abdoul Aziz Diop rappelle à El Hadji Kassé, le rapport de la Cour des comptes sur sa gestion du journal "Le Soleil", dénoncée en son temps par le journal « Libération »

La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé. El hadji Kassé promettant de publier la lettre de l’émir du Qatar à propos de l’affaire Karim Wade, Abdoul Aziz Diop, Secrétaire Général des Cadres Libéraux, a tout simplement apporté la réplique, en mettant sur la table, le rapport de la Cour des comptes qui avait épinglé Hamidou Kassé pour sa gestion du quotidien "Le Soleil"et que le journal "Libération" avait même publié, avec, comme directeur de publication, un certain Yakham Mbaye.



« El Hadji Hamidou Kassé, les Sénégalais attendent la publication de cette fameuse lettre, car on ne va rien découvrir de nouveau que nous ne connaissions déjà, sauf que le Président Macky Sall a accepté au roi du Qatar, ce qu'il a refusé à nos Khalifes généraux des Tidianes et des Mourides.



Ce qui intéresse les Sénégalais, par contre, c'est la publication du rapport de la Cour des comptes où l’on vous a accusé de dilapider les derniers publics, ce qui a valu au journal " Libération", dans une de ses livraisons, de titrer "Hamidou Kasse Dg du journal le Soleil: ‘’Du yonou yokouté au yonou yakhaté.’’ », a dénoncé un Abdou Aziz Diop, très acerbe.



Reprenant sa diatribe, le Secrétaire Général des Cadres Libéraux a aussi, ajouté : « Ces deux ex-communistes, nourris à la raclée libérale parce que tous les deux ont toujours la maladresse de s'attaquer souvent, avec une violence inouïe à Maitre Wade. »



Répondant directement à Seydou Guèye, Adboul Aziz Diop a asséné « non Seydou Guèye, Me Wade ne sera jamais dépaysé en foulant le tarmac de l'aéroport, car tout ce qui est bien au Sénégal c'est lui. Il trouvera simplement qu’après plus de 5 ans au pouvoir, vous êtes incapables d'achever ce qu'il a commencé. Laissez Me Wade tranquille. Vous n'allez pas arrêter la mer avec vos bras ».



Massène DIOP Leral.net