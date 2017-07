Abdoul Aziz Paye, membre de Fal Askanwi, alerte : « Les bulletins de la coalition Talla Sylla ne sont pas encore tirés jusqu’à la date d'aujourd’hui… »

Les membres de la coalition « Fal Askanwi » de Talla Sylla dénoncent l’attitude de la Direction Générale des Elections qui n’a pas encore tiré leurs bulletins. Selon Abdoul Aziz Paye, membre de l dite coalition, ils sont obligés de battre campagne avec des spécimens vierges pour qu’au moins, les gens s’habituent à leurs couleurs.



« Nous avions déposés tous nos dossiers à date échue et la Direction des élections avait dit que tout était conforme. Mais 72 heures après, elle nous envoie une lettre nous demandant de changer notre symbole. Nous leur avons fait comprendre qu’en terme de symbole, soit c’est un être humain soit c’est autre chose. Sur ce, ils ont saisi le conseil constitutionnel », narre-t-il dans l’Observateur. «Mais le conseil constitutionnel dans un arrêt, a dit qu’il ne peut se prononcer sur ça et s’est fondé sur le fait que l’autorité qui l’a saisi, n’était pas habilitée à le faire », souligne Abdou Aziz Paye.



Dès réceptions de l’arrêt, les responsables de « Fal Askanwi » ont écrit au Ministre de l’intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo avec ampliation de la décision des 5 sages. « Mais jusqu’ à la date d’aujourd’hui, il n’a pas répondu. »

Et pis, la Direction des élections leur réécrit pour leur demander de changer leur symbole sans quoi leurs bulletins ne seront pas tirés. Abdou Aziz Paye informe qu’ils ont automatiquement saisi le président de la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena), mais sans satisfaction.



«Le président de la Cena, Doudou Ndir nous a demandé de suivre la Direction des élections sur sa décision. Ce que nous ne pourrons accepter», fait-il savoir. La coalition « Fal Askanwi » ne veut pas qu’on lui fasse des bulletins sans son symbole.