Abdoul Mbaye: "Avec 39 ministres, ce gouvernement est un mini parlement"

D’après le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) Abdoul Mbaye, la formation du nouveau gouvernement est un non évènement car selon lui, « on prend les mêmes ministres et on continue avec des petites variantes ».



Par contre, l’ancien Premier ministre dit avoir retenu deux choses de la composition de la nouvelle équipe dirigée par Mahammed Boun Abdallah Dionne. « Premièrement, ce gouvernement est un mini parlement avec 39 ministres. La deuxième chose, on a nommé un nouveau ministre de l’Intérieur (Ali Ngouille Ndiaye), le seul ministre qui à ma connaissance, a pu être identifié comme ayant présenté intentionnellement, un faux rapport de présentation de décret qui a permis à Frank Timis de se voir attribuer des permis pétroliers. Une manière certainement de le récompenser et c’est vraiment dommage», commente M. Mbaye dans l’Observateur.