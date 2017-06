Abdoul Mbaye,CBAO, Etat du Sénégal : l’importateur du riz, Bocar Samba Dièye dit tout

Vilipendé et jeté en pâture dans le différend qui l’oppose à la Banque Cbao, Bocar Samba Dièye dit tout. Afin que nul n’en n’ignore, l’importateur de riz au Sénégal face à la presse, dit toute son indignation dans cette affaire.

Dans le journal Le Quotidien de ce jour, le commerçant indique avec force détail, qu’il ne doit absolument rien à la Banque. “Je ne dois rien à a Cbao. J’ai payé l’intégralité de l’argent qu’elle m’a prêté”, clame-t-il dans des propos rapportés par nos confrères de Yoff.

Pis, enfonçant le clou, Bocar Samba Dièye d’affirmer qu’au contraire, “c’est la Cbao qui lui doit, actuellement, la somme de 3 milliards”. Mais l’homme d’affaires ne s’est pas arrêté là. Fouillant dans l’histoire, Bocar Samba Dièye déballe et “mouille” Abdoul Mbaye, ancien Directeur Général de ladite Banque qui l’aurait “trahi et vendu ses actions en son insu”

Aussi, confiera-t-il qu’il fait l’objet d’un “complot ourdi” perpétré par certaines autorités tapies au sommet de l’Etat. “L’Etat me combat” et cherche à me “nuire”, soutient-il dans Le Quotidien.

