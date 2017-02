Abdoul Mbaye : «Le Ter… est une catastrophe économique» Le Président de l’Act, Abdoul Mbaye, ne croit pas au Train Express Régional, tout au moins la manière dont le projet est en train d’être élaboré. À l’en croire, le coût du projet (500 milliards de francs CFA) est exhorbitant et la manière dont on compte l’exploiter, n’est pas intelligente.

«Très sincèrement, le TER est une bonne chose et encore, il ne sera pas très rapide, vu le nombre de gares sur la distance. Mais ce qui est certain, c’est que c’est une catastrophe économique. C’est ce que je retiens de par son coût. On sent bien qu’il s’agit d’un projet de prestige, et que le Sénégal a besoin d’autres choses. Effectivement, puisqu’il s’agit de train, ce dont je souffre le plus, c’est de constater, lorsque vous vous rendez à Saint-Louis ou ailleurs sur les routes qui longent les anciennes villes de chemin de fer, ces investissements qui ont cessé d’être utilisés et qui, pourtant, étaient tellement utiles à notre économie.», a confié à « Enquête » l’ancien Premier ministre.



Poursuivant, Abdoul Mbaye dit qu’il aurait consacré l’argent investi dans le projet de Train Express Régional à la réhabilitation du chemin de fer qui est en faillite depuis bien longtemps.



Puisque pour lui, «dans les pays du monde qui peuvent se prétendre émergents- je crois que c’est le cas au Sénégal-, on ne constate pas des reculs aussi importants. C’est-à-dire un chemin de fer qui fonctionnait et qui aujourd’hui, marche moins bien qu’il y a cinquante ou soixante ans, il y a problème.».



Source: Jotay.net

