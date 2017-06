Abdoul Mbaye : « Si le Thierno Alasane Sall que je connais, a refusé de signer l’accord avec Total, c’est qu’il y a anguille sous roche »

Abdoul Mbaye, l’ancien Premier ministre de Macky Sall estime que si l’ex-ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall, qu’il connait bien, a refusé de signer l’accord entre le Sénégal et la société pétrolière française Total, c’est qu’il y a anguille sous roche.



« Je n’ai pas vraiment assez d’informations pour me prononcer en profondeur sur l’affaire Total, mais je reste convaincu d’une chose. Si le Thierno Alassane Sall que je connais a refusé de signer le contrat avec Total, c’est qu’il y a anguille sous roche. Mais, c’est juste une appréhension », a déclaré Abdoul Mbaye, invité matinal de RFM matin, ce mercredi



Pour rappel, malgré les instructions du Président Macky Sall suite à un protocole signé initialement, lors de sa visite d’État en France, Thierno Alassane Sall avait refusé de signer deux contrats liant le Sénégal au groupe Total, qui doit faire son entrée dans l’offshore sénégalais aux côtés du groupe Kosmos. Il avait déclaré au Palais, «les gars, je suis parti », alors que le Pdg de Total était venu spécialement au Sénégal pour signer ces deux accords.



La suite, on la connait, Thierno Alassane Sall avait été limogé de son poste de ministre de l’Énergie et actuellement, c’est le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui cumule cette fonction avec celle de la Primature.



Massène DIOP Leral.net



