Abdoul Mbaye à Aly Ngouille Ndiaye : « ce diplômé de l’Ecole Polytechnique de Thiès que j'avais recruté ment de manière effrontée»

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye n'a pas tardé à répondre au ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye qui l'a accusé au cours de l'émission "Face aux Citoyens" de la RTS d'être actionnaire d'une mine d'or qui lui a rapporté 20 milliards.



«Je crois que vous ne citez pas le Rapport, mais le Ministre qui cite ce document, raconte des histoires, malheureusement. Ce ministre, diplômé de l’Ecole Polytechnique de Thiès, je l’ai connu jeune. Il dit vrai en partie. Il ment pour le reste», s’énerve Abdoul Mbaye.



"Ce n’est plus ni moins que des contrevérités balancées çà et là à-mêmes de me salir. En tant qu’investisseur sénégalais, j’avais pris des actions dans une Société aurifère. Je n’étais pas Premier Ministre. J’étais banquier et j’avais des moyens d’investir. Depuis, j’ai quitté cette Société", s'est défendu M. Mbaye.



Selon lui, Aly Ngouille Ndiaye ne cite pas cette Société car s’il l’avait citée, les journalistes verraient si cette société est en activité ou pas.



A ses yeux, M. Ndiaye est en train de perdre son calme et sa sérénité "parce que c’est le Fbi désormais, qui va l’interroger sur ce qui s’est passé au sujet du pétrole et du gaz"



"Quand je la quittais, la Société n’était pas en activité. Ce, jusqu’à aujourd’hui. Alors, où sont ces 30 tonnes d’or. On attend qu’il prouve leur exportation et, également, les sommes qui sont rentrées dans mes poches", a dit M. Mbaye.



Source l’essentiel.sn