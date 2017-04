Abdoul Mbaye à sa sortie de sa visite au maire de Dakar : « « j’ai trouvé un homme serein avec le sourire aux lèvres ».

L’ancien Premier ministre et président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act) s’est rendu, ce lundi à la Mac de Rebeuss pour rendre visite au maire de Dakar, Khalifa Sall.



C’était, dit-il, pour lui témoigner «sa solidarité et son soutien» dans cette épreuve qu’il est en train de subir. Ainsi, Abdoul Mbaye dit avoir admiré « toute la sérénité affichée par le maire de Dakar face à cette épreuve ». Et de conclure, « j’ai trouvé un homme serein avec le sourire aux lèvres ».