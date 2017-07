Abdoul Mbaye, coalition Joyyanti : « Nous avons plus besoin de députes dormeurs à l’Assemblée nationale » Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2017 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

En optant pour des visites de proximité dans de nombreuses localités du département de Linguère pour mener sa campagne pour les législatives, Abdoul Mbaye a déclaré que son objectif immédiat, c’est de se débarrasser des députes de la mouvance présidentielle qu’il qualifie de « dormeurs ».



Ainsi, la tête de liste de « Joyyanti » et leader du parti(ACT), a invité les citoyens à aller retirer leurs cartes afin de voter massivement pour sa coalition. Dans le département de Linguère, l’ancien Premier ministre sous l’ère de Macky, a visité des localités comme Boulal et Kadjié.



Dans ces localités, les populations ont présenté un chapelet de doléances aux candidats à la députation. Il s’est rendu aussi les deux grandes villes du département de Linguère que sont Linguère et Dahra Joolof. A Dahra, Abdoul Mbaye et sa délégation ont présenté leurs condoléances à la famille de Chérif Cheikh Adramé Aïdara et ensuite, ils se sont rendus à Linguère où une forte mobilisation a été notée, sous la houlette de Baba Niang investi sur la liste départementale.

La Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager