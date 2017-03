Abdoul Mbaye crie au complot dans l’affaire l’opposant à son ex-femme

C’est avec un foulard rouge bien noué autour du cou que le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) est venu répondre de « complicité de faux commis dans un document administratif » au tribunal correctionnel de Dakar.

Le principal prévenu dans cette affaire, l’officier d’état-civil Adama Thiam, a également répondu à sa convocation.

Cependant, la partie civile Aminata Diack était absente.



En effet, lorsque le dossier a été appelé à la barre, l’avocat d’Abdoul Mbaye, Me Sadel Ndiaye, a sollicité son renvoi. A l’en croire, il souhaiterait vérifier le sort qui a été réservé à son client par la chambre d’accusation. Sur ce, le juge a finalement décidé de renvoyer l’affaire jusqu’au 20 avril pour les plaidoiries.



A sa sortie de la salle d’audience, il a été fortement ovationné par les militants de son parti. Et l’on pouvait également noter la présence de quelques ténors de la scène politique nationale : Malick Gackou du grand parti et Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki.



Devant les journalistes, Abdoul Mbaye déclare : « Je suis pressé de pouvoir entendre les plaidoiries et également exposer ma thèse, puisque nous avons à faire à une affaire où il n’y aurait ni faux ni escroquerie ». L’ex-Premier ministre d’ajouter « Mais je dois dire qu’ils réussissent quand même à atteindre leur objectif : C’est-à-dire à me faire perdre du temps, à m’immobiliser car je suis interdit de voyage. Ce qui est absolument exceptionnel dans les annales judiciaires du Sénégal. C’est un complot et quand les plaidoiries viendront, tout sera clair ».



En attendant la suite du procès, il promet de communiquer à la presse, dans quelques jours, des éléments du dossier.