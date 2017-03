Abdoul Mbaye dénonce «l’incarcération arbitraire» de Khalifa Sall

Sur la page Facebook de son président, ce mercredi, le parti de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye déverse sa bile : « Le Conseil national de l’ACT dénonce avec la plus grande énergie l’incarcération arbitraire du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui vise à atteindre sa moralité et à l’exclure des prochaines échéances législatives. Il compte sur la probité des représentants de la justice sénégalaise dont les acteurs sauront respecter la présomption d’innocence qui ne peut être remise en cause sans apporter la preuve d’un détournement des deniers publics à des fins personnelles. »



L’ACT « regrette le non-respect du secret de l’instruction par le procureur de la République et le lynchage médiatique dont le maire Khalifa Sall a été l’objet de la part des proches du président de la République, qui l’ont présenté comme déjà coupable au mépris des principes fondamentaux à observer dans toute République se présentant comme un État de droit ».



Abdoul Mbaye et Cie avertissent qu’ils ne sauraient «accepter la pratique du deux poids deux mesures», cautionner que le chef de l’État puisse déclarer avoir mis sous le coude certains dossiers pendants.



Le Conseil national de l’ACT dit s’étonner que «les deux comptables de la mairie de Dakar impliqués dans ce dossier et accessoirement militants de l’APR, aient pu bénéficier d’un simple contrôle judiciaire et soient épargnés dans le cadre des mesures de mandat de dépôt en raison de leur appartenance politique».