Abdoul Mbaye descend le Pouvoir : «Les appels au dialogue sont une hypocrisie manifeste» En réunion de Conseil national, Abdoul Mbaye et ses camarades considèrent les appels au dialogue pour parvenir à la paix politique, comme une hypocrisie manifeste.

Pour eux, « le seul moyen d’obtenir cette paix est d’appeler Macky Sall au respect de la loi et des règles du jeu électoral avant tout déroulement de scrutin ». Les responsables du parti ACT dénoncent le fait que « ces voix appelant au dialogue, ne se fassent entendre qu’après de nombreuses violations de la loi électorale et du processus de vote, également des manquements graves à l’éthique ayant caractérisé la préparation, l’organisation et le déroulement des dernières élections, à l’instar de ce qui s’était produit lors du référendum de février 2016 ».



Pour les prochaines élections, Abdoul Mbaye et ses camarades exhortent toutes les parties de la société sénégalaise, se sentant concernées par une paix durable au Sénégal, à « faire pression sur la majorité présidentielle ».



Concernant l’affaire Khalifa Sall, Abdoul Mbaye et ses amis indiquent qu’il y a "une manipulation d’une partie de la justice à des fins politiques".





