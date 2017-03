Abdoul Mbaye face à sa Première dame pour faux, usage de faux, falsification de documents administratifs

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sera ce jeudi devant le tribunal de grande instance de Dakar. Il sera face à son ex-épouse, Aminata Diack, qui le poursuit pour faux, usage de faux, falsification de documents administratifs. Cette dernière l’accuse d’avoir frauduleusement converti leur régime matrimonial; le faisant passer de «monogamie et communauté de biens» à «polygamie et séparation de biens».

Les modifications en question ont été portées en 1994; le couple venait de boucler 12 années de mariage. Elles sont contenues dans une lettre de feu adressée au procureur de la République et portant la signature du juge en charge du dossier, Ndèye Khady Diagne, la défunte présidente du tribunal départemental de Dakar.

Le magistrat soulignait en outre dans sa correspondance du 10 décembre 2015 «l’existence d’un second certificat de mariage entre monsieur Abdoul Mbaye et une dénommée Bilo Wane en violation de l’option de monogamie à la laquelle le sieur Mbaye avait régulièrement et volontairement souscrite».

En réaction à sa publication par le quotidien Libération, lundi dernier, l’ancien Premier ministre a juré que la lettre est truffée «de graves mensonges». Dans la foulée de sa réplique, Abdoul Mbaye a demandé aux Sénégalais de se déplacer au tribunal ce jeudi pour suivre son face-à-face avec son ex-épouse.

