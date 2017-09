Abdoul Mbaye lâché par Ousmane Kanté et le mouvement Sénégal Moma Nior Banquier de formation, HEC Paris, membre de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Ousmane Kanté était la tête de liste départementale de Dakar de la coalition Joyyanti lors des élections législatives du 30 juillet prochain.

Communiqué officiel: Mouvement #Senegal_Moma_Nior



Objet: Fin de la collaboration avec la Coalition #Joyyanti et l'actualité.

Medina, le 9 Septembre 2017.



A l'issue des élections législatives du 30 juillet 2017, nous avons décide avec l'ensemble du comité directeur de notre mouvement politique #Senegal_Moma_Nior de mettre à terme a notre collaboration dans la coalition #Joyyanti dont j étais la tête de liste à Dakar.



Nous assumons notre part de responsabilité suite aux résultats des élections législatives. Les résultats obtenus étaient prévisibles.Ils trouvent leurs origines sur des facteurs exogènes et endogènes de la coalition #Joyyanti. Les enseignements nécessaires ont été tirés et analyses.



Nous avons décidé de poursuivre notre démarche politique qui est de défendre les #intérêts du peuple Sénégalais sans aucun attachement directe ou indirecte à un parti ou une coalition politique aujourd'hui au Sénégal.



Nous rappelons que l'objectif de notre mouvement est de faire avancer les démarches progressistes qui portent un intérêt à notre peuple, aux Sénégalais quelque soit leurs origines tant que notre population y trouvent un avantage.



Dans cette posture, nous allons accompagner et vulgariser les #realisations du #President de la République de tous les Sénégalais.

Nous allons apporter nos critiques constructifs si nécessaire et notre valeur ajoutée à travers nos compétences et nos expériences.



Nous demandons au Président de la République monsieur #Macky_SALL d'avoir une clémence pour le maire de Dakar son honorable monsieur #Khalifa_Sall au nom de la cohésion sociale et de l'exemplarité de notre démocratie politique dans la Sous Région.



Nous sommes pour la souveraineté monétaire qui sera une force de négociation si couplée avec nos ressources minières. Cependant des préalables, comme avoir notre souveraineté économique est un impératif et une nécessité d'abord.



Les acteurs Sénégalais dans notre économie nationale devront jouer les premiers rôles afin que les dividendes à distribuer aux actionnaires restent au Sénégal.



Des réformes de notre #fiscalité et de nos #institutions_Financières doivent être faites sans délai et dans ce sens.

Nous demandons au Président de la République de soutenir la position de M #Kabirou_Mbodj dans le dossier de cession de #Tigo face aux lobbying étrangers.



L'heure est au travail et nos aux bavardages inutiles et sans issues.

Toutes autres positions sans utilité concrète pour notre peuple ne nous intéresse pas.



Que vive le Sénégal!

Qu'Allah veille sur notre pays!

Le Président M Ousmane KANTE

Au nom de la cellule communication du comité directeur notre mouvement politique.

#Senegal_Moma_Nior!

