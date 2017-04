Abdoul Mbaye porte plainte contre son ex-épouse

Le procès devant opposer l’ex premier ministre Abdoul Mbaye à son ex-épouse Aminata Diack a été renvoyé à la date du 4 mai prochain, à la demande de la défense. Et ce, pour permettre à deux de ses avocats qui viennent de se constituer, de mieux s’imprégner du dossier. Le fils de feu Kéba Mbaye est poursuivi en correctionnel pour faux commis dans un document administratif, usage dudit faux et tentatives d’escroquerie par son ex-épouse.



Réponse du berger à la bergère, Abdoul Mbaye a lui aussi attrait son ex-femme devant la tribunal correctionnel de Dakar pour les mêmes faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois précisé, à sa sortie du palais de Justice, que des personnes tapies dans l’ombre veulent profiter du différend qui l’oppose à son ex-épouse, pour tenter de l’humilier et même essayer de le jeter en prison.



Abdoul Mbaye qui suspecte un complot au plus haut sommet de l’Etat, s’est dit serein face à cette situation à laquelle il s’était préparé depuis qu’il a officiellement lancé son parti. Selon Abdoul Mbaye, c’est la première fois, après plus de 60 ans, qu’il est traîné devant la barre d’une juridiction de jugement.



