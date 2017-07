Abdoul Mbaye réclame la démission du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Abdoul Mbaye, tête de liste nationale de la coalition Joyyanti, réclame la tête du ministre de l’Intérieur. Selon le leader du parti Act, les lenteurs et difficultés notées dans la confection et la distribution des cartes d’identité nationales, relève de l’incompétence d’Abdoulaye Daouda Diallo. Il s’exprimait hier, lundi 24 juillet, lors d’une caravane dans les quartiers de Kaolack et Fatick commune.



Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 18:41

«Encore une fois, on regrette que le ministre de l’Intérieur soit sur place. Ce n’est pas possible. Ou il a exécuté des ordres ou alors, il a failli. Dans le premier cas, il serait difficile de l’enlever mais dans le second cas, il doit partir. On ne peut pas mettre en danger la stabilité de ce pays parce qu’on veut gagner de manière frauduleuse des élections. Je suis atterré par ce que je constate », se désole-t-il.



Et Abdoul Mbaye de poursuivre : « on sait que cela relève d’intentions criminelles consistant à organiser de la fraude. Ce qui est le plus regrettable, c’est de voir ces gens de l’Apr et de Bby mettre en danger la stabilité du pays. Parce que tout simplement, ils veulent gagner de manière illégale. Non, il faut que ça s’arrête. Il faut que dans ce pays, on apprenne désormais à respecter les lois, les règles du jeu de la démocratie et que tous ceux qui ne sont pas à l’aise à l’intérieur de ces règles, s’en aillent ».



Se prononçant sur le report des élections proposé par certains responsables de la mouvance, notamment le député Moustapha Diakhaté, Abdoul Mbaye soutient: « c’est d’abord un aveu d’incompétence. Il faut d’abord qu’ils disent pourquoi ils demandent ce report des élections. Ils doivent dire qu’ils ont été incapables de respecter le calendrier républicain, le calendrier électoral. A chaque fois, ils disent qu’il faut situer les responsabilités, il faut faire des sanctions. Mais commençons par là. Qu’ils soient dans la même logique. Où sont les responsabilités ? Quelles sont les sanctions qu’il faut mettre en œuvre ? ».



S’adressant au président de la République, Macky Sall, Abdoul Mbaye déclarera qu’il est encore temps qu’il se ressaisisse et qu’il mette ce pays sur les rails jusqu’en 2019. Car, soutient-il au-delà de 2019, il ne sera plus à la tête de ce pays. « C’est certain, qu’il ne mette pas en danger ce pays parce que tout simplement, il veut rester dans les conditions proches d’une dictature puisque remettant en cause l’équilibre démocratique qui repose sur une institution parlementaire indépendante au service du peuple. C’est ça, son combat ».



