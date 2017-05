Abdoul Mbaye révele: "Le FBI va interroger le ministre Aly Ngouille Ndiay au sujet du pétrole et du gaz"

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

Que le ministre Aly Ngouille Ndiaye se le tienne pour dit. La police fédérale américaine est sur ses pas. D’après l’ancien Premier ministre Abdoulaye Mbaye qui en fait la révélation, le Fbi va enquêter le ministre des Mines au sujet des contrats de pétrole et gaz sénégalais. "C’est triste, je crois que ce ministre (Aly Ngouille Ndiaye) est en train de perdre son calme et sa sérénité, parce que c’est le FBI désormais qui va l’interroger sur ce qui s’est passé au sujet du pétrole et du gaz", a révélé l’ancien Premier ministre, face à la presse, au siège de son parti.



Le leader de l’Act qui était chef du gouvernement au moment des faits, se prépare à témoigner devant les enquêteurs américains. Déjà, il accuse son ancien collaborateur d’avoir fait du faux. « Ce que tout le monde sait et qui a fait l’objet d’un courrier que j’ai adressé au président de la République, c’est que ce ministre a présenté au Conseil des ministres et au chef de l’Etat, un rapport frauduleux concernant les attributions des périmètres Kayar profond et Saint-Louis profond. Je serai témoin devant le Fbi, mais qu’il se prépare à expliquer pourquoi dans son rapport, il y a des éléments de mensonges ay profit de Frank Timis ».



Cette enquête du Fbi fait suite à une série de plaintes déposées aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en Australie et dans d’autres pays du monde, contre l’Etat du Sénégal.



La plainte a été déposée par le Collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et miniers du (Cc-Rapms). Membre dudit collectif, Abdoul Mbaye qui estime qu’il y a eu un "traficotage" autour du pétrole et du gaz sénégalais, souligne que ces organismes s’évertueront à évaluer de manière précise, le montant perdu par l’Etat du Sénégal.



(Source: L'Observateur)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook