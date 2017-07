Abdoul Mbaye sur le vote : «Il est quand même triste de constater un pareil degré d’incompétence »

Abdoul Mbaye de la coalition Joyyanti qui est venu voter ce matin à Ngor, a déploré le degré d’incompétence du ministère de l’Intérieur dans l’organisation matérielle de ces élections Législatives de ce 30 juillet.



« Il est quand même triste de constater un pareil degré d’incompétence, un chaos pareil, alors que le Sénégal a l’habitude d’organiser des élections, mais, c’est la première fois qu’on voit un chaos pareil.



Après les élections, le gouvernement et surtout le ministère de l’Intérieur, devront vraiment faire le bilan et prendre toute la mesure de leurs responsabilités.", a déclaré le président de l'Alliance pour citoyenneté et le travail (ACT).