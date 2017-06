Abdoul Mbaye sur les Législatives: «Il va falloir envisager le prolongement de la durée du vote»

La faisabilité pratique du vote du 30 juillet prochain, du fait de la pléthore des listes, hante de plus en plus le sommeil des acteurs politiques. Pour Abdoul Mbaye, le prolongement de la durée du vote doit être envisageable pour pallier les éventuels manquements.



« Un consensus par tous les électeurs du Sénégal, je crois que c’est celui-ci qu’il faut rechercher parce que celui des seuls partis politiques, ne suffira pas. De toute façon, la responsabilité de l’Etat, c’est d’organiser des élections à date échue, nous attendons les solutions», a réagi Abdoul Mbaye ce jeudi, en marge de sa visite des locaux du Groupe D-médias.



Mieux, pour le président de la Coalition «Joyyanti», «le consensus doit être de permettre le vote de tous les électeurs dans des conditions correctes». Dans ce sens, l’ancien Premier ministre est d’avis «qu’il va falloir envisager le prolongement de la durée de vote, pour que tout le monde puisse voter normalement et également, prendre des dispositions pour que l’éclairage des lieux de vote soit assuré».