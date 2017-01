Abdoulaye Baldé : « La diminution du prix de l’électricité est une pré-campagne » Le Maire de Ziguinchor et Président de l’Union centriste du Sénégal (Ucs), Abdoulaye Baldé a décrypté le message à la nation du Chef de l’Etat. Pour lui, le président Macky Sall n’a pas rassuré la population sur les questions brûlantes de l’heure.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

« C’est un manquement, le discours sur la politique alors qu’on est dans une année électorale. Même si on sait que la diminution de l’électricité rentre dans la pré-campagne », souligne-t-il.

Pour le leader de l’Union centriste du Sénégal (Ucs), le Président Macky Sall devait parler du dialogue national. « L’opposition s’est beaucoup plaint sur un certain nombre de sujets. Des sujets qui tournent autour du processus électoral. Il fallait les rassurer sur les points qui tournent autour du respect des libertés individuelles et démocratiques, le respect de la parole donnée en politique », conseille-t-il.

Abdoulaye Baldé pense que tous ces sujets méritaient un clin d’œil au monde politique et après une fenêtre ouverte sur le processus électoral qui est en cours.

Concernant la production des cartes d’identité, il ne manque pas de préciser que ce processus est lent et déploré par tout le monde.

« Même si on dit que des commissions supplémentaires vont être déployées que ce soit au Sénégal ou dans la diaspora, cela tarde encore à être mis en place, les gens sont inquiets. Il était important que le chef de l’Etat rassure l’opposition », conclut le Maire de Ziguinchor chez nos confrères de la TFM.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook