Abdoulaye Baldé : “je soutiendrais Karim Wade en 2019 si…”

Que ceux qui croient qu’entre Abdoulaye Baldé et Karim Wade les relations sont au froid, déchantent. Le Maire de Ziguinchor, en a fait la révélation à Mbour où il participait à la (re)mobilisation des troupes de l’Union Centriste du Sénégal (Ucs) dans cette partie du pays.



Dans les colonnes de L’As, l’ancien Ministre des Forces Armées révèle qu’il n’y a qu’aucun coup de froid dans ses relations avec Karim.



“Karim et moi, parlons presque tous les jours. Il m’envoie des messages électroniques et on échange. Maintenant, il est Pds et moi à l’Ucs. Il a des ambitions politiques tout comme moi qui sont de diriger le Sénégal”, a souligné le maire de Ziguinchor.



“En 2019, s’il se présente et qu’il y ait un second tour qui le place devant moi, je le soutiendrais”, a confié Abdoulaye Baldé dans les colonnes du canard de Thierno Talla.



Actusen.com