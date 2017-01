Abdoulaye Bathily, candidat au poste de président de la Commission UA: "Je suis confiant, ma candidature sera retenue" Abdoulaye Bathily a affirmé hier son souhait d’œuvrer pour l'établissement de la paix et de la sécurité dans le continent africain. Candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, il s'est dit confiant de son élection, si le processus se déroule "sur des bases objectives"

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2017 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

A trois jours de son départ pour Addis-Abeba, Abdoulaye Bathily a fait face à la presse pour parler des motivations de sa candidature pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. A cette occasion, il s'est engagé, une fois élu, à porter sur la table de réflexion plusieurs défis auxquels l'Afrique est confrontée. On peut citer la question de la paix et de la sécurité, qui a occupé une place importante dans le discours du Professeur.



Le candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, qui sera connu dans une semaine, s'est également prononcé sur la question de la nécessité de réfléchir sur le développement économique, social et culturel des nations africaines. Abdoulaye Bathily n'a également pas manqué de tracer son parcours et son œuvre dans le domaine de la recherche de la paix en Afrique. Quant à l'élection, il s'est dit confiant." Je suis confiant. Très certainement, un choix fait sur une base objective, le profil, l'expérience, me donne confiance que ma candidature sera retenue", a-t-il déclaré.



La Tribune

