Abdoulaye Bathily recalé pour la présidence de la Commission de l'Union Africaine, échec cuisant pour la diplomatie sénégalaise

C'est l'ancien ministre Tchadien des affaires étrangères du Tchad Moussa Faki Mohamed qui est finalement été porté à la tête de l'institution après avoir bénéficié du soutien de plusieurs pays sahéliens, de tous les pays de l'Afrique du nord et de plusieurs pays d'Afrique australe, notamment l'Angola et le Mozambique.



Le candidat du Sénégal qui était censé bénéficier de du soutien de toute la sous-région ouest-africaine n'aura pas finalement obtenu tous les soutiens. Le candidat du Sénégal, visiblement n'a pas réussi à faire le plein de voix au sein de la CEDEAO, la sous-région Afrique de l'ouest. Et pourtant, à Dakar, quelques jours avant le sommet des chefs d'Etat, le Sénégal se glorifiait d'être parmi les leaders de la CEDEAO surtout après son intervention en Gambie. A partir du 4e tour de scrutin, la course s'est transformée en un duel Kenya-Tchad.



Ministre des affaires étrangères du Tchad depuis 2008, Moussa Faki Mahamat est parmi les fidèles du Président Tchadien, Idriss Déby, président sortant de l'Union Africaine. Le chef de la diplomatie tchadienne qui vient de battre son homologue sénégalais Mankeur Ndiaye et son candidat, entend faire de l'engagement de son pays dans la lutte contre le terrorisme, une priorité, fait remarquer le site du quotidien français "Le Monde".



C'est une victoire pour Idriss Déby Itno qui a fait une campagne directe mais méthodique en faveur de son poulain. C'est une victoire pour la diplomatie tchadienne mais plus encore pour l'armée tchadienne, qui depuis cinq ans, a payé au prix de son sang, son engagement militaire au Mali, au Niger, au Nigéria, au Cameroun dans sa lutte contre les terroristes d'Al-Qaida et de Boko-Haram.

