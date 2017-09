Abdoulaye Bibi Baldé prend le département de la Communication et envoie Mbagnick Ndiaye à l’Intégration Africaine et le Nepad Le nouveau gouvernement voit l’éclatement du département de la Culture et de la Communication pour “une prise en charge efficiente” des deux volets. Mbagnick Ndiaye, qui a duré au poste, cède sa place à Abdoulaye Bibi Baldé, qui prend le département de la Communication. L’ancien ministre de la Culture et de la Communication récupère l’Intégration Africaine et Nepad qu’occupait Khadim Diop. Ce dernier quitte le gouvernement. Quant à la Culture, elle revient à Abdou Latif Coulibaly qui retrouve l’attelage gouvernemental.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2017 à 23:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook