Abdoulaye Bibi Baldé sur l’affaire des émeutiers de Kolda : "Nous demandons la clémence…"

Le maire de Kolda demande « la clémence de la justice » pour que la quarantaine de jeunes mis aux arrêts suite à la manifestation des conducteurs de Jakarta à Kolda, puissent recouvrer la liberté.



Le Ministre Abdoulaye Bibi Baldé a fait ce plaidoyer par le biais des ondes de la RFM qui l’a joint par téléphone lors de l’édition JP de midi de ce dimanche 26 mars.



Le premier magistrat de la ville de préciser qu’il est en train de « suivre cette affaire de très près ». Non sans profiter de l’occasion pour inviter les jeunes à « garder le calme et à rester disciplinés » et de faire en sorte qu’il n’y ait « plus jamais ça à Kolda ».



Koldanews